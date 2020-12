Chapelaria Protection une moda e proteção em nova loja no Bosque

Chapéus são itens de moda cada vez mais populares no Brasil. Nos últimos anos, vários modelos ganharam as prateleiras das lojas e as cabeças de quem tem estilo.

Na semana passada, os rio-branquenses puderam contar com um novo ponto de referência para o produto após a empresa Protection Face Shield inaugurar a Chapelaria Protection. O empreendimento fica na Avenida Nações Unidas, número 122, no Bosque, no prédio da Newcar.

A loja dispõe apenas de modelos originais e garante aos clientes masculinos e femininos chapéus que melhor combinam com seus rostos. Além disso, o espaço traz modelos com protetores faciais de acetato que bloqueiam a contaminação pelo conavírus pelos olhos, boca e nariz.

A empresária Lindomar Neves explica que se apaixonou por chapéus ao pesquisar sobre o item. “Nem eu sabia que gostava tanto. Sempre olhava os chapéus e pensava: fica legal para os outros. Aí comecei a pesquisar sobre e me apaixonei por eles. Li sobre empresários grandes que têm chapelarias e vi que esse negócio é bom. Já são 45 dias trabalhando com chapéu e já virou uma febre”, comemora.

Os clientes podem adquirir o produto sem sair de casa, pelo site fsprotection.com.br. A loja da Protection Face Shield no Via Verde Shopping, que também une moda e proteção, permanece aberta aos clientes.

