“Conte comigo”, diz Gladson Cameli a Bocalom após diplomação pelo TRE

Governador reafirmou a parceria do Executivo estadual com o poder público municipal

O governador Gladson Cameli (sem partido) reafirmou a parceria do governo do estado com o poder público municipal em Rio Branco ao parabenizar o prefeito eleito Tião Bocalom (PP) pela diplomação. A solenidade aconteceu na manhã desta quinta-feira (17), por videoconferência.

Cameli disse estar à disposição de Bocalom, da vice Marfisa Galvão (PSD) e dos 17 vereadores eleitos para a próxima legislatura da Câmara de Rio Branco.

“Como homens públicos, que possamos valorizar e trabalhar honestamente. Que nossas ações apontem sempre para o benefício do povo e a manutenção dos direitos básicos do cidadão. Temos um objetivo comum: melhorar a qualidade da vida de todos os acreanos. Por isso defendo a união e o respeito para que possamos construir uma sociedade melhor para as futuras gerações”.

O governador afirmou ainda que o sucesso de um prefeito é o sucesso de toda a sociedade que ele representa. “Hoje começa uma nova caminhada para o prefeito e sua vice. Contem comigo”.

Gladson e Bocalom pertenciam ao mesmo partido, o Progressistas. No entanto, o governador se afastou da legenda por discordâncias eleitorais em relação ao prefeito eleito e migrou para o palanque de Socorro Neri (PSB), derrotada nas urnas.

