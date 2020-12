Coronavírus: Alto Acre regride duas bandeiras de uma vez e volta para faixa Laranja

Os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil e Xapuri regrediram duas bandeiras em relação à classificação do nível de risco da pandemia de coronavírus, saindo da Verde para a Laranja. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (11) pelo Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19.

O período analisado para a atual classificação foi de 22 de novembro a 5 de dezembro. O governo entende que houve relaxamento nas 4 cidades após o anúncio de que estavam na verde, 15 dias atrás.

“Quando anunciamos uma bandeira de menor dureza, não significa que a pandemia acabou. Todos os cuidados precisam continuar”, disse Karolina Sabino, coordenadora do Comitê Especial de Acompanhamento da Covid-19.

Foram registradas pioras significativas em três índices: novas internações por síndrome respiratória aguda grave (162%), ocupação de leitos clínicos (108%) e de UTIs (94%). O índice de novos óbitos não teve alteração.

Esta foi a 13ª divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do Pacto Acre sem Covid, no dia 22 de junho.