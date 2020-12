Covid-19: Família com 22 filhos enfrenta pesadelo após membros testarem positivo

Considerada a maior família da Grã-Bretanha, os Radfords estão enfrentando um pesadelo. Eles, que tem 22 filhos biológicos, anunciaram que dois membros testaram positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o jornal Daily Star, a mãe Sue Radford afirmou que o marido, Noel, 49 anos, precisou fechar a padaria da família, localizada em Morecambe, Lancashire, após testar positivo para Covid-19.

“Ele estava resfriado, mas só conseguiu realizar o exame após perder o olfato. Os resultados chegaram em menos de 24 horas e fechamos o negócio”.

Ainda de acordo com a publicação, ele e a filha Chloe, 25, são os responsáveis por assarem as massas do negócio da família. “Era impossível deixar a padaria aberta, tivemos que fechar. O Natal é a melhor época de vendas. Não sei como será agora…”, contou.

Além do pai, a filha Danielle, 21 anos, testou positivo e a filha Aimee, 14 anos, também realizou o exame, mas deu negativo. “Tudo parece maluco, parece estar de cabeça para baixo. Todos estamos tentando nos isolar em casa”, disse Noel.

“Somos ricos em crianças e pobres de dinheiro”, afirmou o pai de família ao contar que sobrevive apenas com a padaria e que não reinvidicaram os benefícios do governo.

A residência da família possui dez quartos, localizada no noroeste da Inglaterra, e o casal teve os filhos Chris, Sophie, Chloe, Jack, Daniel, Luke, Millie, Katie, James, Ellie, Aimee, Josh, Max, Tillie, Oscar, Casper, Hallie, Alfie, Phoebe, Archie, Bonnie, e Heidie, que nasceu em abril durante o primeiro lockdown. Dois deles já são casados e deram netos a Sue e Noel.