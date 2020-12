Declaração de Bolsonaro sobre vacinação faz Cuca viralizar na internet

Tudo começou quando ele revelou sua opinião sobre a vacina do novo coronavírus e os supostos efeitos colaterais: “Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu”.

“Se você virar Super-Homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver isso. E, o que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas”, disse ainda, durante um evento realizado na Bahia.

Foi aí que os usuários das redes sociais usaram o humor para lidar com a situação e brincou com a entrevista na qual a Cuca esteve com Ana Maria para promover a chegada do programa infantil ao Globoplay, em agosto de 2017.

Em tom de brincadeira, um dos memes dizia: “O programa Mais Você entrevistou a primeira brasileira vacinada contra o Covid-19. ‘Bolsonaro tinha razão. Entre as contraindicações da vacina está a possibilidade de virar jacaré’, explicou Luiza Bernarda”.

“Assustada, Ana Maria Braga sentiu-se mal e teve que ser medicada. , balbuciou a apresentadora sob efeito do medicamento”, ironizou uma matéria cômica do jornal Folha de S. Paulo.

Entre as reações, um internauta disparou: “Se a vacina fazer a pessoa virar jacaré, mas com vida e saúde, eu quero ser um jacaré. É melhor virar jacaré do que morrer atacado pelo covid 19”. “Cansei de ser viado, agora quero ser um jacaré!”, debochou mais um.

“Melhor me transformar em jacaré que em gado”, reagiu outro.

Confira a repercussão:

Bolsonaro: "a vacina vai fazer as pessoas virarem jacaré"

*eu depois de tomar a vacina* pic.twitter.com/DDiWklw50u — thais (@_thaisptacular) December 18, 2020

#humor O programa Mais Você entrevistou a primeira brasileira vacinada contra o Covid-19. “Bolsonaro tinha razão. Entre as contraindicações da vacina está a possibilidade de virar jacaré”, explicou Luiza Bernarda dos Santos, que mora no Canadá. https://t.co/rfQqdX07JG — Renato Terra (@terra30) December 18, 2020

Partiu tomar a vacina e virar jacaré pic.twitter.com/riYwe38qIN — Gustavoᶜʳᶠ (@ogustavorb) December 18, 2020

Depois de tomar a vacina, qual jacaré você escolheria virar? pic.twitter.com/w8RyhZgWkc — Felipe Mascari (@felipemascari) December 18, 2020

#Bolsonaro171 : "Se você tomar vacina vai virar um jacaré!!" Eu saindo do posto: pic.twitter.com/LYdG0K97Sz — Louis Vitão (@LouisVitaaao) December 18, 2020

Aliás, qual o jacaré será vc depois da vacina?! pic.twitter.com/D4YFnLBlRD — Jacqueline Lima (@jacquelinearq) December 18, 2020