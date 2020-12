Festa de 90 anos de Silvio Santos termina em confusão e Patricia é detonada: “Fez de propósito”

O empresário recebeu as herdeiras para uma festa do pijama e o evento virou motivo de críticas entre parte do público

Silvio Santos completou nove décadas de vida e recebeu as filhas em casa no fim de semana. O que era para ser uma grande celebração em família, porém, acabou rendendo algumas confusões.

Para quem não viu, as herdeiras do famoso organizaram uma festa do pijama e se vestiram com roupas iguais, incluindo o próprio aniversariante. No entanto, Patricia Abravanel mudou um pouco o figurino e acabou chamando mais atenção que as irmãs.

Por causa disso, a loira foi criticada pelos internautas ao compartilhar o registro nas redes sociais.

