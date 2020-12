Gladson oficializa convite para Socorro Neri integrar seu governo: “Me ajude”

O governador, no entanto, não deu pista sobre qual cargo ou função a gestora deverá assumir no governo

O governador Gladson Cameli (sem partido) fez nesta segunda-feira (28) um convite oficial para a atual prefeita Socorro Neri (PSB) integrar a equipe do governo do Estado após entregar o comando da capital acreana ao novo prefeito eleito, Tião Bocalom.

De acordo com o chefe do Executivo, Neri dispõe de todas as qualidades técnicas necessárias para ajudar a realizar ações na estrutura governamental. “Eu quero lhe convidar para conduzir os próximos dois anos de governo”, declarou em um evento na manhã desta segunda-feira (28)

Cameli aproveitou a ocasião para pedir que a gestora pública possa descansar após entregar o cargo ao prefeito eleito Tião Bocalom (Progressistas). “Descanse, cuide da família, mas não demore muito não, apenas 15 dias, e após isso venha me ajudar”, ressaltou.

O governador, no entanto, não deu pista sobre qual cargo ou função a gestora deverá assumir no governo.

Foto: Jardy Lopes

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários