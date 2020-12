Globo escala modelo trans para interpretar Morte em nova novela

Marcella Maia tem 29 anos e é muito conhecida no mundo da moda, desfilando para diversas marcas e posando para capa de revistas famosas

A Globo escalou a modelo e atriz Marcella Maia para interpretar a Morte em sua nova novela das 19h, Quanto Mais Vida Melhor. No folhetim, a personagem será responsável por receber os quatro protagonistas, vividos por Giovanna Antonelli, Vladimir Brichta, Mateus Solano e Valentina Herszage, no céu e dar uma nova chance para cada um deles, após um acidente fatal. Contudo, um desses personagens principais vai morrer ao final da trama.

Segundo a do jornal O Globo, para se caracterizar para o papel da Morte, Marcella vem tendo um cuidado especial. Ao contrário de outras produções em que mostra esse ser do além de forma sombria e misteriosa, em Quanto Mais Vida Melhor, a Morte será inspirada em personagens do mundo infantil, afastando qualquer traço assustador.

A maquiagem e os efeitos visuais também ajudarão a amenizar a figura que pretende ser mais leve, ainda mais pela estreia da novela ser n ano que vem, época em que a pandemia do coronavírus pode ainda estar acontecendo. Vale lembrar que até o título da novela mudou para ficar mais leve (antes era A Morte Pode Esperar).

Conheça Marcella Maia, a Morte de Quanto Mais Vida Melhor

Marcella Maia tem 29 anos e é muito conhecida no mundo da moda, desfilando para diversas marcas e posando para capa de revistas famosas. Além das passarelas, a modelo também tem o ofício de atriz e cantora. Já esteve em produções americanas, como Mulher Maravilha, e em clipes de artistas famosos, como Fergie.

Hoje mulher trans, ela passou pela fase de transição de gênero quando tinha 19 anos. Marcella vive postando sobre o tema nas redes sociais e levanta a bandeira do respeito à diversidade. Ela, inclusive, quer lançar um livro contando sobre sua história de luta. Translúcida, Transante, Transparente é o título provisório da publicação de sua autoria.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários