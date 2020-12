Henrique Fogaça usa maconha em prato, é detonado e rebate comentários: “Péssimo exemplo”

Chef rebate críticas

Além de falar sobre o tratamento da filha, Henrique Fogaça aproveitou a deixa para rebater as críticas que recebeu após a publicação do prato. “Se liberte das correntes que aprisionam sua mente, das crenças limitantes e de tudo que a sociedade impôs e manipulou até hoje. Vire essa pagina a vida vale muito mais do que você pensa.”, declarou o chef se referindo as críticas pelo uso do cannabis na omelete.