Instituto Butantan recebe mais 500 mil doses da vacina CoronaVac

Na semana passada, na véspera de Natal (24), chegou uma carga de 5,5 milhões composta por 2,1 milhões de doses já prontas para aplicação e mais 2,1 mil litros de insumos, correspondentes a 3,4 milhões de doses que serão envasadas na fábrica do Butantan. A carga com o maior lote de imunizantes foi recebida no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior do estado.