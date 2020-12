Jornal Nacional corta novela e entra ao vivo com notícia às pressas na Globo: “Despencou”

Nesta quarta-feira (16), o Jornal Nacional entrar às pressas no ar em decorrência do futebol, que apertou a programação da Globo. No entanto, o folhetim, logo na sequência da novela Haja Coração, já teve início com uma notícia bomba.

Isso porque foi exposta uma matéria indicando que o Governo Federal estaria politizando a autorização para a vacinação contra o coronavírus no Brasil. Em seguida, foi mostrada uma declaração de Jair Bolsonaro.

Na reportagem, a edição exibiu o presidente – após muitas ressalvas e contestações – confessando que o país passa por uma situação bastante delicada diante da pandemia que já causou tantas mortes.

Veja a reportagem completa no TV FOCO clicando AQUI.

