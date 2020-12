LeBron e Anthony Davis desfalcam os Lakers na estreia pela pré-temporada da NBA

Atual campeão, o Los Angeles Lakers não contará com seus dois principais jogadores para a partida de abertura da pré-temporada da NBA.

Os astros LeBron James e Anthony Davis serão poupados da estreia da equipe, que acontece nesta sexta-feira contra o Los Angeles Clippers.

Foi o próprio técnico da equipe, Frank Vogel, que em entrevista coletiva falou sobre o assunto.

Com o time estreando apenas 71 dias após o título sobre o Miami, na bolha criada pela NBA no complexo da Disney, em Orlando, na Flórida, a cautela com os principais nomes da equipe deve ser maior neste ano.

Os Lakers vão ter quatro jogos antes da estreia oficial da temporada regular. Eles enfrentarão os Clippers nesta sexta-feira e no domingo.

E depois encaram o Phoenix Suns nos dias 16 (quarta) e 18 (sexta). A estreia oficial está marcada para o próximo dia 22 mais uma vez contra o rival da cidade de Los Angeles, no ginásio Staples Center.

Anthony Davis concordou com a decisão do treinador e não quer apressar a volta. O ala-pivô diz que quer voltar a jogar quando se sentir pronto.

“Eu só quero ter certeza que estou bem para ir. Não quero apressar nada. Infelizmente vimos o que aconteceu na NFL sem a pré-temporada, o tanto de lesões que tivemos. Não queremos a mesma coisa aqui. Então quero estar pronto no momento certo. O Frank (Vogel) está fazendo um excelente trabalho conosco, indo aos poucos”, destacou Davis.

