No Acre, criminosos assaltam Lar Ester, rendem pastores e crianças e roubam carro

Bandidos armados invadiram na madrugada deste sábado (5) a casa de abrigo para meninas vítimas de violência em Rio Branco, Lar Ester.

Com armas, os assaltantes renderam o casal de pastores que cuida do local, Peterson Morais e Pâmela, com os 3 filhos pequenos.

Na ocasião, eles levaram quase todos os pertences, incluindo TV e até o carro que o casal havia comprado há poucos dias e que ainda estava sendo pago. O automóvel Onix tem a placa QLX3230.

O espaço na capital acreana é mantido por doações. Na última semana, voluntários organizaram uma noite do hambúrguer para pagar o valor do aluguel.

Até o momento, nem os criminosos e nem os pertences foram localizados.

