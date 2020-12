Pastora Sarah Sheeva, ordena que mulheres deixem de ser cachorras com homens e explode: “O poder de uma vagina”

Sarah Sheeva revelou detalhes de como funciona o culto só para as mulheres e surpreendeu com seu projeto ousado

A pastora Sarah Sheeva é um dos nomes mais conhecidos do meio evangélico e voltou a roubar a cena com seus ensinamentos para as mulheres.

Em participação no programa Superpop, comandado por Luciana Gimenez, na RedeTV!, Sarah Sheeva deu detalhes sobre o “Culto das Princesas”.

O projeto da pastora é voltado para o público feminino, onde ela fala sobre as mulheres deixarem de ser cachorras para se tornarem princesas.

Na conversa com Luciana Gimenez, Sarah Sheeva revelou detalhes de como funciona o culto só para as mulheres e surpreendeu com seu projeto ousado.

“Eu falo muito do poder de se dizer não e do poder de uma vagina. Eu sei que é chocante. Mas é simplesmente uma das coisas mais básicas. As mulheres não sabem como um não repercute na cabeça de um homem. O efeito que um não causa na mente de um homem é muito poderoso. Existe um não de quando você acha o cara interessante, mas você não é maluca se sair trocando saliva com um mané que que você não conhece o caráter”, explicou.

Essa não é a primeira vez que pastora dá o que falar

Em vídeo ao lado do youtuber Maurício Cid, ela deu conselhos para as garotas que ainda são virgens e brincou: “Infelizmente, queridos, eu já não tenho mais esse privilégio. Mas se tivesse iria andar com um colar no pescoço, uma placa, sou virgem, com muito orgulho. Agora só Jesus pra restaurar e fazer tudo novo”.

Em recente entrevista à TV, a filha de Baby Consuelo comentou, entre outras coisas, sobre a falta de sexo. “No início foi muito difícil, depois fui conseguindo vencer. Eu não pratico masturbação. É difícil para caramba. Eu, por exemplo, não vejo certos filmes para não despertar pensamentos, não faço certas atividades”, disse a famosa em conversa com a RedeTV!.

