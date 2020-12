Quatro irmãos e prima são enterrados após acidente com 7 mortos

Os quatro irmãos e a prima que estavam entre os sete mortos em um acidente de carro em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, foram enterrados por volta das 18h desta terça-feira (15) no Cemitério de Ponta da Lama.

Os corpos dos irmãos Enzo Gabriel, de 2 anos, Ana Laisa, 4, Kemilly Sophia, 6, Phandora, 8, e o da prima, Brunna Vitória, de 3 anos, foram os últimos a serem sepultados.

Erick, um outro primo, de 12 anos, foi enterrado mais cedo no Campo da Paz. Já Adilson, de 45 anos, que era o motorista e amigo da família, no Cemitério do Caju.

Duas jovens, de 18 e 13 anos, conseguiram sobreviver depois que o carro de passeio, com nove ocupantes, saiu da pista e caiu de uma ponte dentro de um rio, segundo testemunhas, quando o motorista tentou desviar de uma bicicleta.

O acidente ocorreu por volta das 19h40 desta segunda-feira (14) na RJ-208, altura do bairro da Tapera.

Apesar de transportar 9 pessoas no momento do acidente, o modelo do veículo comportava até cinco ocupantes.

