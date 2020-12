SP: PM tem arma apontada para o rosto em discussão com colega no Centro

O incidente levou comerciantes a fecharem as portas por aproximadamente meia hora nesta sexta-feira

Uma briga entre dois policiais militares no Centro de São Paulo levou comerciantes a fecharem as portas por aproximadamente meia hora nesta sexta-feira. O incidente ocorreu por volta do meio-dia, na esquina das ruas Santa Ifigênia e Timbiras, foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociai.

As imagens mostram os dois PMs discutindo, e um deles ameaça o colega com a arma diante de uma multidão assustada. Em outras gravações, é possível ver um terceiro policial, que nada fez para evitar a briga. Em dado momento, o policial desarmado empurra o “rival”, e começa a correria pela rua.

A região da briga é conhecida pela concentração de lojas de eletrônicos e de serviços de telecomunicação. De acordo com um lojista, o comércio chegou a fechar no momento da briga.

— Na hora da confusão, nós fechamos as portas. Não vimos como terminou — conta um lojista que não quis ser identificado.

Nas redes sociais, a cena viralizou. Enquanto alguns fizeram piada com a briga, outros se mostraram indignados com a situação.

“Gente do céu, policiais deveriam passar por exame psicológico antes de assumirem a função, olha o perigo!”, disse uma usuária do Twitter.

“Que coisa tenebrosa.. esses caras trabalham no limite do limite. Por isso na maioria das vezes agem de maneira hostil contra a população. Complicado demais!!!!!”, comentou outro.

A Polícia Militar ainda não se posicionou sobre o caso.

