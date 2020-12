Trauma: Ronnie Von expõe sexo aos 11 com pessoa de 41 e aos 76 assume desespero

Ronnie Von provou mais uma vez que não possuí medo de falar sobre sua vida pessoal, e principalmente, sobre suas atividades sexuais aos 76 anos de idade.

Mesmo com a idade, o apresentador aproveita as maravilhas da vida ao lado da esposa, Kika, de 65 anos, com quem está casado há quase 35 anos. Com o isolamento social devido ao coronavírus, Ronnie e sua esposa estão curtindo os dias para transar.

“Não podemos encostar um no outro porque é uma coisa maravilhosa. Ninguém acredita”, revelou Ronnie Von durante uma live no canal do YouTube de Felipeh Campos. O momento íntimo é tão gostoso que o cantor afirmou que não utiliza o famoso remedinho azul.

Com a idade de Kika – na maioria das vezes – é normal estar no início da menopausa, no entanto, de acordo com sua médica ela continua normalmente com seu ciclo. “Entrei em pânico. Falei: ‘Kika, com a nossa idade, se te engravidei, a criança pode nascer com problemas’”, brincou ele ao revelar que a mulher estava fazendo reposição hormonal.

O apresentador ainda foi questionado sobre a quantidade de vezes que transava. “Três vezes por semana”, revelou ele, após agradecer o sentimento que possuí por sua mulher e pela possibilidade de poder ter uma história de amor tão bonita.

TRAUMA DE INFÂNCIA

Durante uma entrevista para o Folha de São Paulo, o apresentador revelou que foi vítima de pedofilia quando tinha apenas 11 anos. Em seu relato, ele afirmou que a mulher tinha 41 anos e trabalhava na casa de sua tia. “Não sabia o que estava acontecendo e não sabia como agir. Fiquei bastante perdido”, lamentou ele sobre o trauma.

