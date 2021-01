Fãs de Anitta especulam romance de cantora com amiga modelo

Solteira e declaradamente bissexual, Anitta está deixando seus fãs curiosos com sua mais nova amiga de viagem

Trata-se da modelo e atriz Daniella Grace. A loira tem sido companhia constante da cantora em suas brincadeiras na neve de Aspen, no Colorado, EUA.

Após se apresentar no réveillon da Times Square, em Nova York, Anitta se encontrou com Daniella e também com a editora de moda Janelle Rennè para curtir férias.

Mas é a modelo quem chama atençâo dos seguidores da brasileira, após vários vídeos e fotos das duas juntas, inclusive protagonizando uma dança no meio da rua, que Anitta classificou como “very romantic”.

Foi o que bastou para que os adoradores de Anitta a shipassem com Daniela, virando o casal “Aniella”.

Daniella tem 30 anos, é apaixonada por snowboard e surfe, e uma amante dos esportes no geral. Inclusive coleciona romances com atletas.

