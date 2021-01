Gladson manda demitir do governo cerca de 20 pessoas ligadas a Mazinho; veja lista

Mazinho tem muitas pessoas trabalhando no governo do estado, maioria com altos salários

O prefeito Mazinho Serafim, que tem fama de ‘porra louca’ e ingrato, vai ter que arrumar ao menos duas dezenas de cargos comissionados para abrigar seus aliados, que estão aboletados no governo do estado há cerca de dois anos, muitos ganhando excelentes salários.

O governador Gladson Cameli determinou que todas as pessoas indicadas por Serafim fossem desligadas do governo imediatamente. O ContilNet conseguiu com exclusividade a lista dos demitidos, cujos nomes estarão no Diário Oficial da próxima segunda-feira (11).

Gladson Cameli já havia sido desacatado por Serafim por diversas vezes, mas ontem o prefeito passou dos limites, lhe atacando na frente de todos os prefeitos, durante uma reunião na Associação dos Municípios do Acre (Amac).

A reclamação contra Serafim, principalmente na zona rural, sobre a recuperação de ramais é muito grande, e ele acuado, resolveu soltar os cachorros em cima do governador, que revidou e o clima só não ficou mais quente porque o prefeito Tião Bocalom interviu.

Gladson disse que todos os anos vem ajudando na recuperação dos ramais do município de Sena. “Se ele não faz o serviço direito, a culpa não é minha. Mas vou apurar direitinho o que foi feito dos recursos que o governo do estado tem enviado para Sena”. Disse o governador.

Mazinho Serafim vem colecionando muitos desafetos. Em sua primeira eleição teve o apoio do deputado Ghelen Diniz e da publicitária Charlene Lima, além de outras lideranças de Sena Madureira. Quando assumiu a prefeitura mandou todos às favas.

A lista publicada com exclusividade pelo ContilNet, não consta os nomes de outras pessoas que ganham salários maiores, mas que também serão exoneradas, segundo o governador.

Veja a lista dos demitidos:

1 CAGEACRE RIZOMAR SOARES DA SILVA CEC-5 ACORDO

2 DEPASA CLEIBER ESTEVAM MAIA LIMA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA MEIRE

3 DEPASA ELISANGELA DE OLIVEIRA PRIMO CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 PREFEITO MAZINHO

4 DEPASA HELIVELTON RODRIGUES DA SILVA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA

5 DEPASA ISLANE LIMA DA SILVA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA

6 DEPASA JOSE CLEUCIMAR DA SILVA LOPES CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00 DEPUTADA

7 DEPASA MAURICIO DA SILVA BEZERRA

VERCOSA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

8 DEPASA VANDERLUCIO SOUZA DOS SANTOS CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

9 DERACRE ANTONIA MIGUELINA VIEIRA DA SILVA CEC-5 LC 170/07 PORTARIA 6.720,00

10 DERACRE EDIVAN DA ROCHA SILVA CEC-1 LC 170/07 PORTARIA 2.016,00

11 IDAF JARDANY ZULITA SOUZA SALES CEC-5 LC 355+359 DECRETO 5.115,00

12 IDAF JOSE HONORIO NETO CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

13 IDAF SUELY ANDRADE DA SILVA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

14 SEASDHM CRISTIANE AGUIAR VILHENA CEC-3 LC 355+359 DECRETO 2.800,00

15 SEASDHM LEILA DE OLIVEIRA SOARES CEC-2 LC 355+359 DECRETO 2.100,00

16 SEASDHM LIVIO PASSOS DOS SANTOS CEC-3 LC 355+359 DECRETO 2.800,00

17 SEASDHM NAIDA SOARES DE SOUZA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

18 SEE ANTONIO DE MOURA FREITAS CEC-5 LC 355+359 DECRETO 5.115,00

19 SEE ROSICLEI RODRIGUES SOUZA CEC-1 LC 355+359 DECRETO 1.500,00

20 SESACRE IANCA DA COSTA MENDES CEC-2 LC 355+359 D

