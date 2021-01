Militares aparecem com máscaras desenhadas digitalmente

Imagens de treinamento para a Marinha foram adulteradas no site do Centro de Avaliações do Exército. Usuários de redes sociais ironizaram fotos

Militares apareceram com máscaras desenhadas digitalmente em fotos de um curso que o Exército realizou na Marinha do Brasil, em novembro do ano passado. As fotos foram publicadas no site do Centro de Avaliações do Exército.

A Organização Mundial de Saúde indica o uso de máscaras como um método eficaz para diminuir o contágio pela Covid-19. Um estudo já indicou que elas também podem reduzir a gravidade dos casos.

As atividades realizadas pelos militares ocorreram no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM) e contaram com a participação de 22 pessoas. Um texto sobre o curso chegou a ser veiculado no site do Exército e posteriormente apagado.

A finalidade da capacitação, segundo o texto, foi proporcionar aos militares condições de aplicarem os conhecimentos práticos adquiridos no socorro e no resgate de vítimas clínicas ou de trauma.

O G1 procurou o Comando Militar do Leste, que não respondeu até a publicação desta reportagem.

Piadas em redes sociais

Usuários de redes sociais comentaram com piadas sobre as máscaras manipuladas digitalmente.

“Olha que curioso: você entra no site do Centro de Avaliações do Exército (CAEx) e vê uma foto bizarramente alterada no Paint para pintar máscaras pretas nos militares”, escreveu um usuário do Twitter.

“O Exército Brasileiro pintou artificialmente máscaras em seus funcionários que executavam uma missão. Desisto!”, afirmou outro.

