Para que serve o umbigo? Por que temos uma sensação estranha ao tocá-lo?

Sabe esse furinho que você tem no meio da sua barriga? Sim, estou falando do umbigo, essa entidade misteriosa que ocupa mais ou menos o centro do corpo. O que você provavelmente não sabe é a função que ele tem. E o motivo para isso é simples: ele não serve para nada!

Quer dizer, ao menos na vida adulta. Eu explico: a função prática do cordão umbilical termina assim que a pessoa nasce. Quer dizer, ao menos em sua utilidade original, uma vez que ele é repleto de células-tronco, podendo ser congelado para uso posterior no tratamento de doenças. Depois, ele nada mais é do que uma cicatriz.

