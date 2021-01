Pedro Valério é reconduzido pela sexta vez à presidência do PSL no Acre

Dirigente teve o aval da executiva nacional do ex-partido do presidente Jair Bolsonaro

O PSL no Acre será dirigido novamente, pelos próximos seis meses, por Pedro Valério, que foi reconduzido ao cargo pela sexta vez. Ele teve o aval da executiva nacional, com quem tem boas ligações. No entanto, sua permanência se deve mais ainda pela relação de confiança com os filiados da sigla.

“A nacional é quem nomeia, mas, para isso, ela ouve o partido. No PSL, quem não mostra serviço no comando é substituído”, declarou Valério ao ContilNet.

O dirigente divide a administração da ex-legenda de Jair Bolsonaro com Antonio Marcos Silva Velasquez (vice-presidente), Hemerson Gomes da Silva (secretário-geral), José Aristides Junior (primeiro secretário), Luciano Guimarães Cezar (tesoureiro-geral), Eduardo Queiroz Yarzon (primeiro-tesoureiro), José Fábio Santos da Silva (vogal) e Maria de Jesus Araújo dos Santos (vogal).

A direção vai até o dia 30 de junho e foi validada nesta quinta-feira (7) pela Justiça Eleitoral em certidão.

Atualmente, o partido tem mais de dois mil filiados e obteve vitória nas urnas em Rio Branco, com a eleição do vereador Hildegard Pascoal.

