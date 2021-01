Pescaria, aglomeração e machismo: entenda por que Caio Castro foi cancelado

Desde sábado (23), Caio Castro está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo, a programação do artista que comemora aniversário com a amada Grazi Massafera e turma de amigos em Fernando de Noronha. De pesca na ilha, passando por passeio de barco com aglomeração até briga com bióloga marinha que criticou sua conduta durante mergulho. O ator é o mais novo cancelado da internet.

Recebendo uma enxurrada de críticas em suas postagens, Caio Castro não tem poupado tempo para responder. Em uma das publicações, o global aparece segurando um dourado e brinca: “Hoje tem sushi”. Questionado se o animal seria solto, o ator respondeu que iria “comer ele”. “Mas você vai ser cancelado”, disse outra seguidora. “Mas não vou passar fome”, retrucou o famoso.

Após uma sequência de fotos embaixo do mar, Caio voltou a ser criticado. “Depois de oito anos como mergulhador Open Water, estou de volta me especializando na credencial Advanced/Nitrox/Trimix. Objetivo é o mergulho do naugrágio da corveta, 65m”, explicou o ator.

“E até agora não aprendeu que não é para tocar nos bichos, nem sentar e arrastar a nadadeira no fundo? De uma irresponsabilidade tamanha a realização e divulgação desse tipo de prática”, respondeu Bárbara Ribeiro, que se apresenta como mergulhadora, bióloga marinha e mestre em biodiversidade pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (URFJ).

A resposta veio curta, grossa e, considerada por muitos, machista: “Você de novo? O mano, vai cuidar da sua vida! O bicho tá morto! Não consegue ver isso como bióloga marinha não? Volta para a faculdade ou vai transar. Chata”.

Para finalizar o rosário de atitudes questionáveis, Caio compartilhou em seu perfil no Instagram um passeio de barco, onde ele e Grazi aparecem com cerca de 20 amigos, todos sem máscara. Mais uma vez, seguidores apontaram para a aglomeração e os riscos de contaminação do coronavírus. “Reparem que só o funcionário do barco está de máscara, o resto não está nem aí. Como se não houvesse pandemia e quem é exposto ao risco de se contaminar com a Covid?”, detonou um internauta no Twitter.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários