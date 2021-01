Prefeitura de Cruzeiro do Sul abastece Unidades de Saúde com insumos para atendimentos

Afim de proporcionar qualidade e eficiência no atendimento ao público, com oferta dos serviços necessários, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregou na manhã desta quarta-feira, 06, insumos que serão utilizados no atendimento ao público nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana e rural. O material foi entregue pelo vice-prefeito Henrique Afonso e Secretária Adjunta de Saúde Valéria Lima, em uma solenidade no Posto de Saúde da 25 de Agosto, e será redistribuído para todas as UBS’s.

Entre os insumos, foram entregues testes rápidos para glicemia, usado para medir a capacidade de glicose no sangue, tiras de glicemia; sonar para verificação dos batimentos cardíacos fetais; insumos odontológicos; agulhas; teste rápido para dengue, dentre outros materiais, que somam um investimento de aproximadamente R$300 mil.

O coordenador do posto de saúde, James de Lima, destacou a importância do material nas unidades, com o propósito de oferecer um serviço completo para os pacientes. “Esses materiais são muito importantes para a realização dos trabalhos diários que ofertamos aqui na unidade, e muitos deles estavam em falta, e agora vai ajudar bastante”, destacou.

Valéria Lima, Secretária Adjunta de Saúde, explicou que o material será distribuído em 25 unidades diferentes da cidade, e serão adotados critérios para atender a demanda apresentada. Segundo ela, os pacientes que necessitam do uso de insulina terão acesso a todo material necessário em um único local, na Central de Medicamentos.

“Tudo será controlado de acordo com as demandas. Vamos montar um fluxo para uma melhor qualidade no serviço e atendimento aos usuários. A intensão da gestão do Prefeito Zequinha Lima é colocar os profissionais de saúde cada vez mais próximos da comunidade para assim cuidar cada vez melhor da nossa comunidade”, enfatizou.

O Vice-Prefeito Henrique Afonso destacou que atualmente o município conta com um cadastro de aproximadamente 3500 pessoas que necessitam aplicar insulina e realizar a medição de glicose, sendo necessário que a Secretária de Saúde oferte o suporte necessário.

“Com isso, a Prefeitura e o Prefeito Zequinha demonstram que a saúde é prioridade, principalmente em um momento muito crucial que a humanidade passa, e que reflete também em nossa cidade. Precisamos cuidar bem das pessoas, não apenas dos diabéticos, mas também dos hipertensos e de todos que necessitam dos cuidados da Secretaria Municipal de Saúde”, disse o vice-prefeito.

