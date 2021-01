Ramal em Sena Madureira está em situação precária e sindicato cobra intervenção

Localizado no quilômetro 04 da BR-364, em Sena Madureira, o ramal Mario Lobão sofre com buraqueira que atrapalha a condução de veículos.

Parte do trajeto dá acesso a um frigorífico. Para reverter a situação, o Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Estado do Acre (Sindicarnes/AC) cobra da prefeitura intervenções no ramal.

Assinado pelo representante da entidade, José Aristides Junqueira, um ofício foi encaminhado ao prefeito Mazinho Serafim (MDB) argumentando que as melhorias contribuirão para as atividades da indústria localizada no ramal.

Ele enviou fotografias “da real situação que se encontra o ramal” e alertou para possível agravamento do problema com o aumento das chuvas previsto para as próximas semanas.

