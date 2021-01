Todas as Uraps de Rio Branco vão atender pacientes com covid-19, informa prefeitura

De acordo com o secretário de Saúde, uma delas pode ser referência para casos graves

O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, informou na tarde desta quarta-feira (6) que todas as 12 Unidade de Referência em Atenção Primária (Uraps) da cidade passarão a atender pessoas acometidas pela covid-19.

Ainda segundo o gestor, uma das unidades poderá se tornar referência para tratamento de casos graves da doença. Essa Urap ainda será definida pela gestão após reunião com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

“No início da pandemia cometeu-se um erro fechando as unidades básicas de saúde, botando a chave no bolso e mandando agente de saúde pra casa. Isso foi um erro gravíssimo. A gente quer uma rede que seja proativa, que dê resposta”.

Inicialmente, as equipes de quatro Uraps serão capacitadas para que as unidades se somem à Maria Barroso, na Baixada, que já atende casos de coronavírus. A ideia é fazer com que esses espaços testem, consultem e mediquem pacientes.

“Quando a gente fizer isso, vamos diminuir o número de internações no Into. Porque se a gente medicar os pacientes entre o terceiro e o quinto dia a gente vai diminuir a possibilidade de eles terem uma infecção maior e ser preciso a internação e intubação”.

(Foto destaque: G1)

