60% das pessoas com Covid não têm sintomas na semana antes do resultado positivo, aponta estudo

Um estudo feito com mais de 1 milhão de voluntários na Inglaterra aponta que cerca de 60% das pessoas diagnosticadas com Covid-19 não relataram nenhum sintoma da doença na semana que antecedeu o resultado positivo no teste. As conclusões do estudo, ainda preliminares, foram divulgadas on-line na quarta-feira (10) e estão em revisão para serem publicadas no “British Medical Journal”.

A ausência de sintomas nas pessoas infectadas é apontada como um desafio extra para barrar o avanço do coronavírus: desde os primeiros estudos sobre o tema, especialistas alertam que o uso de máscaras e o distanciamento são essenciais, já que nem sempre há indícios físicos que indiquem quem está infectado e mesmo os assintomáticos têm carga viral de coronavírus tão alta quanto a dos pacientes com sintomas.

