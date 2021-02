Eduardo Costa aparece no Domingão e choca público com aparência

No Ding Dong, que contou com Sophia Abrahão, Sergio Malheiros, Paulo Nunes e Luan Nunes, o famoso cantou a música Ainda Tô Aí e também clássicos do sertanejo raiz.

Nas redes sociais, os telespectadores reagiram ao visual do cantor, que passou por procedimentos cirúrgicos nos últimos anos e até harmonização facial.

“Profundamente chocado com o resultado da harmonização facial do Eduardo Costa”, disparou um internauta. “Caraio, o Eduardo Costa fez tanta harmonização facial ou sei lá o que que se pintar de verde vira o vilão d’O Maskara”, declarou outro.

“Eduardo Costa está virando o Ken Humano”, afirmou um terceiro telespectador do Domingão, no Twitter. “Eduardo Costa virou uma mistura de Fofão com Steven Seagal…”, comentou mais um.

Recentemente, o famoso engatou um romance. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O dia, os comentários que rolam entre os amigos do cantor é que ele está apaixonado.

Apesar do romance não ser segredo para os próximos, o sertanejo deixou a relação em sigilo para o público. No entanto, a publicação descobriu a identidade da amada do artista.

Eduardo está namorando com a mineira Gabriella Silva, que é policial militar. Inclusive, é por causa da profissão da moça que os dois preferem deixar longe dos holofotes o namoro.