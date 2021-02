F1 2021: McLaren é 1ª equipe a lançar carro, e modelo MCL35M passa a ter motor Mercedes

A McLaren foi a primeira das dez equipes da Fórmula 1 a lançar o carro para a temporada 2021, nesta segunda-feira, numa transmissão pela internet da fábrica de Woking, na Inglaterra. O modelo MCL35M tem o mesmo chassis da temporada passada, mas tem diversas novidades na parte aerodinâmica e marca a retomada da parceria com a Mercedes para o fornecimento de motores.

Por regulamento, devido ao corte de custos pela pandemia de coronavírus, todas as equipes da F1 usarão os carros do ano passado. No entanto, também por regulamento, houve alterações nas asas e nos assoalhos para que a pressão aerodinâmica seja reduzida e, consequentemente, as velocidades em curva também caiam.