Fiocruz vai entregar 2 milhões de vacinas contra covid ainda este mês

A negociação com os parceiros AstraZeneca e Instituto Serum incluiu a aquisição de 10 milhões de vacinas importadas, além de dois milhões de imunizantes recebidos do mesmo instituto indiano e que já foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) no dia 24 de janeiro.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!