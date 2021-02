Friale alerta para chegada de frente fria e transbordamento de rios e igarapés no Acre

As previsões do pesquisador Davi Friale para a semana são de muita chuva e grandes transtornos à população, de acordo com o que foi publicado em seu site, O Tempo Aqui.

Friale alerta para a chegada de uma fraca frente fria polar que chegará no fim da tarde de quarta-feira (10). “A temperatura ficará amena, com máxima abaixo de 25ºC, principalmente, na quinta-feira, quando o céu ficará totalmente encoberto”, detalhou.

E já a partir desta terça, o Acre deve enfrentar chuvas fortes e prolongadas até sexta-feira (12), “em todos os municípios do estado, sendo que os volumes mais expressivos deverão ocorrer na quarta-feira e na quinta-feira”.

É provável também que, com as chuvas torrenciais, igarapés transbordem em Rio Branco e os principais afluentes fiquem cheios.

“Alertamos a população e as autoridades para a alta probabilidade de ocorrência de sérios transtornos à população, como rápida inundação de ruas, transbordamentos de córregos e igarapés, queda de árvores e deslizamentos de terra”, comentou.

Até o fim do mês, o volume pluviométrico de chuva na capital acreana poderá superar 400mm, ou seja, muito acima da média de fevereiro que é 284mm.

