Mãe e filha são resgatadas após 6 anos em condição análoga à escravidão

De acordo com o agente da Polícia Rodoviária Federal Alexsander Lima, o momento de uma operação policial ao longo da BR-343 coincidiu com o instante em que as vítimas fugiram do sítio no qual eram mantidas. “A PRF estava em uma fiscalização de rotina. Encontramos, acenando na pista, uma mulher que era amiga das vítimas e nos pediu ajuda”, explica.

