Padrasto é atacado com chave de fenda ao defender esposa que era agredida pelo filho

Após defender a esposa de agressão, um homem de 27 anos foi atacado pelo enteado com golpes de chave de fenda na noite de terça-feira (17) em uma residência no bairro Igarapé, na zona Leste de Porto Velho (RO). Depois do crime, o acusado de 32 anos fugiu.

Consta em ocorrência que o autor do crime começou a discutir com a mãe porque o volume da televisão estaria alto. Ele de repente passou a agredir a própria mãe com socos e o padrasto teve que intervir a favor da esposa.

Foi nesta hora em que o acusado pegou uma chave de fenda e foi para cima do padrasto. A vítima acabou golpeada na testa, pescoço e tórax.

Quando a Polícia Militar foi chamada, o acusado fugiu do local e a vítima foi levada para uma unidade médica. A ocorrência foi registrada no DP da área como lesão corporal.

