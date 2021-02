Renata chora e promete até camisa dividida caso São Paulo ajude o Inter

“Ai meu coração”. Renata Fan soltou esta frase logo de cara no Jogo Aberto desta quinta-feira

“Ai meu coração”. Renata Fan soltou esta frase logo de cara no Jogo Aberto desta quinta-feira (25) e disse que está ansiosa, mas não com medo, da rodada decisiva do Campeonato Brasileiro.

Para ser campeão, o Inter precisa vencer o Corinthians no Beira-Rio e torcer para o Flamengo tropeçar diante do São Paulo no Morumbi.

“Fico feliz, mas também fico infeliz porque a briga chegou a esse ponto porque o Inter vacilou, perdeu para o Sport e depois do Flamengo.

E pelo time que tem fiquei até surpresa de o Flamengo não ter sido campeão com mais pontos antes”, disse a apresentadora, que fez uma promessa caso o Colorado volte a conquistar o torneio após 41 anos.

“Se o São Paulo vencer ou empatar e o Inter for campeão, em algum momento eu faço aquela camisa dividida metade Inter metade São Paulo”, avisou.

Veja o “carinho” da torcida flamenguista com Renata:

Renata ainda mandou um recado para os jogadores colorados “fazerem sua parte”, independentemente do desfecho do torneio.

“Não se desiste da luta antes de terminar. Não tem nada perdido, nada decidido. Ninguém esperava nada do Inter no campeonato, nem eu como jornalista e torcedora. O resultado foi muito positivo e pode ser ainda mais”.

Com a expectativa lá em cima para a decisão, a apresentadora falou que poderia chorar só após a rodada, mas não conteve a emoção e foi às lágrimas quando citou a família.

“Meu pai, minha mãe. Todos os Fans estão aqui enlouquecidos, vibrando e acreditando até o final!”, emocionou-se.

Denílson provoca, e Renata faz promessa antes de decisão; assista:

