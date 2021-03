Após traições, Mayra Cardi perdoa Arthur Aguiar e retoma casamento

Mayra Cardi e Arthur Aguiar estão juntos novamente. Após ser alvo de inúmeras traições do ator, a influenciadora digital o perdoou e retomou o casamento, que tinha chegado ao fim em maio de 2020. A confirmação da reconciliação do casal veio à tona em um vídeo publicado pelo artista nos Stories do Instagram no domingo (21).

Tudo aconteceu quando o músico postou uma foto da analista comportamental curtindo um dia de sol e escreveu: “Recebi essa foto agora e não tive como não postar. Está muito linda. Já estou com saudades”.

Na sequência, após receber vários comentários de internautas querendo saber se a reconciliação aconteceu de fato, Aguiar confirmou, entretanto, disse que ambos não pretendem se manifestar a respeito do assunto.

FOTO: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

