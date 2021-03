Aprenda a fazer sorvete crocante de chocolate

Sorvetes são opções refrescantes e irresistíveis em dias de muito calor. Você sabia que é possível preparar sorvetes tão saborosos quanto aqueles que são comprados no supermercado ou na sorveteria? Fazer sorvete em casa, além de mais econômico, é muito divertido.

Por isso, Treloso, marca de biscoitos e bolinhos infantis da Vitarella, dá quatro dicas infalíveis, ensinando como preparar sorvete em casa. Depois, é só saborear com os pequenos.

Invista nos ingredientes: quanto maior for a qualidade dos ingredientes utilizados, mais saboroso seu sorvete ficará. Certifique-se de que tudo esteja o mais fresco possível. Se você vai adicionar aromas ou ingredientes, como chocolate, baunilha ou frutas, invista em produtos de alta qualidade.

Por exemplo, a fava de baunilha faz um sorvete muito mais gostoso do que a essência de baunilha.

Atenção aos sabores: Se você for utilizar aromatizantes no seu sorvete, a melhor hora de incluí-los aos demais ingredientes é por último. Este cuidado preserva os sabores adicionados.

Aposte na crocância: Adicione ingredientes crocantes, como pedaços de chocolate, nozes e doces apenas no último minuto, quando o sorvete já está pronto. Isso faz com que os ingredientes não absorvam umidade e continuem fresquinhos, mantendo a consistência.

Cuidados no armazenamento: Recipientes achatados são os melhores para congelar e armazenar sorvete. Além de deixarem o sorvete com uma consistência uniforme, evita que a sobremesa fique areada e com gelo em sua superfície.

Agora que você já sabe como preparar um delicioso sorvete em casa, aprenda como fazer o irresistível Sorvete Crocante Treloso:

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

2 vezes a medida da lata de leite condensado de leite

4 gemas

2 colheres de sopa de amido de milho

5 colheres de sopa de chocolate em pó

4 claras

6 colheres de sopa de açúcar

1 lata de creme de leite sem soro

1 pacote de Amanteigado Turma do Treloso sabor Chocolate

Modo de Preparo:

– Faça a base, misturando em uma panela o leite condensado, o leite, as gemas, o amido de milho e o chocolate em pó. Em fogo bem baixinho, deixe a mistura engrossar. Caso o creme fique um pouco empelotado, você pode usar o mixer para deixá-lo bem lisinho.

– Enquanto o creme esfria, bata as claras. Quando começarem a esbranquiçar, adicione o açúcar. A ideia é fazer um merengue de pico firme (quando fica um biquinho para cima no batedor).

– Misture o creme de chocolate com o creme de leite sem soro e com o merengue. Adicione metade do pacote de amanteigados bem picadinho.

– O restante do biscoito deverá ser colocado por cima da massa do sorvete. Depois, leve ao congelador até ficar firme. Na hora de servir, deixe alguns minutinhos fora da geladeira para ficar cremoso.

