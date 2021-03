Biden diz que EUA está pronto para trabalhar em colaboração com Brasil

Em resposta à mensagem de cumprimentos enviada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por ocasião da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, o norte-americano respondeu que o governo está pronto para trabalhar em estreita colaboração com o governo brasileiro neste novo capítulo da relação bilateral.

O democrata tomou posse no dia 20 de janeiro como o 46º presidente dos Estados Unidos, sucedendo o candidato derrotado na disputa, republicano Donald Trump, tido por Bolsonaro como aliado.

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação (Secom), Biden assinalou que não há limites para o que o Brasil e os EUA podem conquistar juntos.

“Destacou que as duas nações compartilham trajetória de luta pela independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de suas sociedades”, diz a nota.

Na carta enviada a Biden (leia a íntegra aqui), Bolsonaro disse ser “grande admirador dos Estados Unidos” e pontuou que, desde que assumiu o poder no Brasil, passou a “corrigir” o que chamou de “equívocos de governos brasileiros anteriores” – que, segundo ele, “afastaram o Brasil dos EUA”.

Biden defendeu que os dois países unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente. Ele fez menção direta à COP26 e à Cúpula sobre o Clima, esta última a ser sediada pelos EUA em 22 de abril próximo.

Em debate durante a campanha, Biden propôs destinar US$ 20 bilhões para o Brasil “parar de destruir” a Amazônia. Na ocasião, o americano afirmou que a floresta amazônica está sendo “destruída, arrancada”. Os US$ 20 bilhões citados por ele seriam levantados junto a outros países.

Em resposta, Bolsonaro classificou como “lamentável” a proposta e reforçou a soberania brasileira.

Leia a íntegra da nota:

“Em atenção à mensagem de cumprimentos recebida por ocasião de sua cerimônia de posse como 46º Presidente dos Estados Unidos da América, o Presidente Joe Biden dirigiu carta de agradecimento ao presidente Jair Bolsonaro, datada de 26 de fevereiro último.

Ao referir-se às diversas vezes em que esteve no Brasil como vice-presidente, o presidente Biden sublinhou que não há limites para o que o Brasil e os EUA podem conquistar juntos. Destacou que as duas nações compartilham trajetória de luta pela independência, defesa de liberdades democráticas e religiosas, repúdio à escravidão e acolhimento da composição diversa de suas sociedades.

Após enfatizar a responsabilidade comum dos dois líderes em tornar o Brasil e os EUA mais seguros, saudáveis, prósperos e sustentáveis para as gerações futuras, o Presidente Biden saudou a oportunidade para que ambos os países unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento aos desafios da pandemia e do meio ambiente, em alusão ao caminho para a COP26 e para a Cúpula sobre o Clima, esta última a ser sediada pelos EUA em 22 de abril próximo.

Ao final, o presidente Biden salientou que seu governo está pronto para trabalhar em estreita colaboração com o Governo brasileiro neste novo capítulo da relação bilateral. Secretaria Especial de Comunicação Social / MCom”

