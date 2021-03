Empregabilidade e cursos online

Em tempos de recessão econômica e recordes de desemprego , estar preparado para o mercado de trabalho é mais do que necessário. Por isso, é importante usar todas as ferramentas possíveis para buscar uma boa qualificação profissional.

Afinal, para ter chance de sucesso em uma entrevista de emprego online , é preciso ter um currículo atraente. Além da experiência do candidato, o conhecimento agregado por ele pode ser um grande diferencial.

Engana-se quem pensa que para fazer cursos online exige grande investimento ou a presença em uma instituição de ensino. Muitos cursos podem ser ministrados à distância, gratuitamente ou em valores que cabem no bolso de muitas pessoas.

As áreas de conhecimento também são vastas e as plataformas estão se preparando cada vez mais para ampliar a variedade de cursos. Eles podem ser de curta, média ou grande duração a depender da área escolhida.

Além disso, é possível encontrar os mais variados tutoriais. Muitos materiais também podem ser disponibilizados e encontrados para auxiliar os estudantes na hora de aprenderem ou se aprofundarem em algum assunto.

Para não cair em plataformas que não sejam confiáveis ou de qualidade, preparamos uma lista dos principais sites de cursos online.

Plataformas de ensino à distância

As plataformas de cursos online são as mais variadas possíveis. Pensando no acesso por mais pessoas, até universidades renomadas disponibilizaram a oportunidade de estudantes fazerem seus cursos à distância.

Já pensou fazer um curso pela Universidade de Harvard? Então não perca a oportunidade de conhecer o Harvard Online Courses. Todos os cursos da universidade americana geram certificados e o aluno poderá optar por áreas de Finanças, Biológicas, Tecnologia e Literatura. Basta ter conhecimento na língua inglesa.

A Universidade de Stanford também oferece cursos gratuitos online. A plataforma Stanford Online disponibiliza cursos nas áreas de Educação, Artes e Humanidades; Engenharia e Tecnologia; Saúde e Medicina.

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) também contam com plataformas de cursos online. Já instituições privadas como FGV e ESPM, por exemplo, representam as plataformas de ensino superior pagas que oferecem ensino à distância.

Mas afinal, apenas universidades oferecem cursos online? A resposta é simples: não. Escolas preparatórias e de ensino técnico também estão entre as plataformas de grande renome. SENAI, SESI, Senac, SEBRAE e Centro Paula Souza são alguns dos exemplos de boas instituições que disponibilizam cursos online.

Empresas de tecnologia e de recolocação profissional também estão empenhadas em fornecer condições para a qualificação profissional. Facebook, CIEE Linkedin são alguns dos exemplos.

No entanto, saindo das instituições técnicas, universitárias e de recolocação profissional, há as plataformas amplas. Cousera, Veduca, EdX, Udemy, HotMart e Brasil Mais Digital são bons representantes. Os interessados em fazerem cursos encontram os mais variados tipos de conhecimento.

Como fazer os cursos online?

Depois de escolher uma boa plataforma, conheça todos os cursos que ela oferece e quais são as condições deles. São gratuitos? O estudante tem que fazer um investimento? Quais são as formas de pagamento e suas condições?

Depois disso, o estudante deverá fazer um cadastro no site. Então, como não poderia ser diferente, é preciso ter acesso a tecnologias que permitam o uso de internet para dar início aos cursos. Então basta ter um celular ou computador e acesso à internet.

No cadastro é essencial informar os dados de identificação corretamente, afinal, eles serão usados na emissão do certificado.

Alguns cursos podem ser feitos de acordo com a disponibilidade do estudante. Isso quer dizer que as aulas podem ser previamente gravadas e o avanço dos estudos acontece de acordo com o tempo e dedicação do aluno.

No entanto, algumas aulas podem ser ao vivo. Neste caso, o aluno deverá estar presente na plataforma na hora que a aula for ministrada. Este tipo de ensino permite uma dinâmica maior entre os alunos e os professores, mas exige uma disponibilidade de horário por parte do estudante.

Ao final do curso, quando a plataforma disponibiliza um certificado, o aluno receberá o comprovante da realização do curso. Por isso é sempre importante encontrar plataformas que tenham bons canais de atendimento entre a empresa e o aluno para a resolução de dúvidas ou problemas.

Não perca tempo e vá agora mesmo aprimorar seus conhecimentos em um curso online. Com plataformas de qualidade e muitas opções de ensino gratuito, não há motivos para não aprimorar seu currículo.

