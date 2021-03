Entubada com covid, mulher dá à luz a bebê prematuro no AC e ele morre horas depois

Na tarde de quinta-feira (18), uma paciente com covid-19, entubada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Campanha do Juruá, deu à luz na 25ª semana de gravidez. Devido complicações da saúde da mãe, o bebê corria riscos dentro da barriga e o parto precisou ser induzido. Foi o primeiro parto de gestante com covid-19 realizado no Juruá.

O médico Billy Rodrigues disse ao site Juruá Informativa que a paciente apresentou uma piora em seu estado de saúde. Os rins começaram a parar, ela teve que usar medicamentos mais pesados e então a equipe médica decidiu interromper a gestação porque o bebê corria maior risco de entrar em óbito dentro da barriga. A mãe, intubada em estado gravíssimo, estava com alto risco de uma parada cardíaca.

EO bebê, do sexo masculino, nasceu vivo às 14:10 horas, recebeu todos os cuidados, foi transportado pelo SAMU para a UTI Neonatal da maternidade onde recebeu todos os cuidados para sua sobrevivência, mas morreu no início da noite

