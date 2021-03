Farra do boi em SC acaba com animal caído em piscina, polícia investiga

Durante a ocorrência no sábado, o animal que tentava fugir dos infratores invadiu uma pousada. A prática de farra do boi é crime

A Polícia Civil investiga se os participantes da farra do boi registrada no sábado (27) em Bombinhas, Litoral Norte, são os mesmos integrantes de um grupo que organizou outros eventos na região no ano passado. Segundo o delegado Ricardo Melo, imagens das câmeras de monitoramento da cidade devem integrar às investigações e um novo inquérito será aberto na tarde desta segunda-feira (29).

De acordo com o Grupo de Operações e Resgate (GOR), que atuou na ocorrência, cerca de 50 pessoas corriam atrás do boi. Na fuga, o animal danificou carros e casas, incluindo um veículo da Polícia Militar e do próprio GOR. Ninguém foi preso. A prática de farra do boi é crime.

O animal também invadiu uma pousada e caiu na piscina. Cansado e assustado, ele o boi foi capturado e sacrificado.

