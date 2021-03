Homem tem ataque de fúria, agride mulheres e colide moto em loja

As imagens mostram um homem sem camisa e com calção amarelo conversando com três mulheres. Enquanto isso, sua moto é abastecida no posto. Em seguida, o homem vai até o frentista que abastece seu veículo. Os dois conversam e parecem discutir. Uma das mulheres que o motociclista estava conversando tenta se aproximar do homem e tenta acalma-lo. O amigo de trabalho retira o frentista do local.