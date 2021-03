Imposto de Renda: mais de 2 milhões de pessoas já fizeram a declaração

A Receita Federal já recebeu, até as 16h desta sexta-feira (5/3), 2.020.909 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021, ano-base 2020. O prazo começou segunda-feira (1º/3) e terminará em 30 de abril. O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1h e 5h. É possível baixar o programa gerador no site da Receita Federal ou ainda optar por declarar na plataforma Meu Imposto de Renda.

De acordo com a receita, os contribuintes que receberam o auxílio emergencial por conta da pandemia da Covid-19, caso tenham ganhado, junto com o benefício, outros rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76, são obrigados a declarar o imposto. E terão que devolver o auxílio emergencial.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

