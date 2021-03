Jarude é diagnosticado com covid-19 e vereador Célio Gadelha é internado por causa da doença

Os vereadores dde Rio Branco, Célio Gadelha e Emerson Jarude, ambos do MDB, foram diagnosticados com Covid-19. Os parlamentares foram reeleitos nas eleições municipais de 2020.

Jarude usou as redes sociais na noite de terça-feira (2), para informar o resultado do seu exame. “Desde domingo estou isolado em casa para evitar a transmissão para outras pessoas. Estou apenas com sintomas leves, coriza e leve indisposição”, ressaltou.

Já Gadelha, foi internado no final da tarde de terça-feira (2) direto para o tubo de oxigênio com complicações da Covid. Ele está internado na Pronto Clínica após apresentar falta de ar em sua residência. No local, os exames mais resultaram positivo para o coronavírus.

O vereador foi submetido a uma tomografia computadorizada com o objetivo de saber se o vírus já havia comprometido os pulmões.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários