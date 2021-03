Mailza se reúne com prefeito e vereadores de Porto Acre e reafirma compromisso

Parlamentar esteve no Núcleo Estadual de Educação, escola Jader Saraiva e a ponte do Riozinho do Andirá

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) esteve nesta terça-feira, 9, em Porto Acre. Recebida pelo prefeito, o também Progressista Bené Damasceno, a parlamentar visitou o Núcleo Estadual de Educação, que fica na Vila do Incra, com o secretário estadual de Educação, Cultura e Esportes, Mauro Sérgio Cruz, conversou com professores e coordenadores e conheceu um pouco da realidade da educação do município. Eles também estiveram na escola Jader Saraiva, localizada na Vila do V e ouviu o pedido dos gestores para a unidade de ensino ser transformada numa escola militar.

Em seguida, Mailza foi até o Riozinho do Andirá, localizado no Ramal dos Paulistas – zona rural de Porto Acre – com Damasceno ver de perto a necessidade da construção de uma nova ponte. Vereadores e secretários municipais acompanharam a visita. Mais de 900 famílias moram do outro lado do rio e dependem da balsa improvisada, único meio de acesso para escoar a produção até a cidade e a prefeitura levar médicos, enfermeiros e professores.

Em seguida, esteve em reunião com o prefeito, secretários municipais e vereadores na Câmara Municipal. Na oportunidade, Mailza reafirmou seu apoio ao gestor municipal em diversos projetos de sua gestão como pavimentação de ruas, aquisição de veículos e máquinas para atender a produção rural e se colocou a disposição para enviar mais recursos em 2021 para melhorar a qualidade de vida da população porto-acrense.

“Estamos bastante contentes com o olhar que senadora Mailza tem dado a nossa cidade. É muito importante termos uma representação efetiva, em Brasília, nos ajudando a conseguir os recursos”, destacou o prefeito Bené.

A agenda foi finalizada com a visita a rua da Praia e rua do Comércio, onde será construída a rampa no Rio Acre para melhorar o acesso da travessia de pessoas e automóveis entre Porto Acre e Vila Caquetá.

“Porto Acre é uma cidade que está no meu coração. Vim para me colocar a disposição mais uma vez e trazer alternativas para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Contem comigo”, destacou Mailza.

Emendas para Porto Acre

A senadora destinou R$ 300 mil em emendas para aquisição de uma camionete, um veículo e 20 computadores para unidades de saúde da família Daniel Glendson de Lucena e Ilda Barbosa de Souza e R$ 400 mil para construção de um galpão para a prefeitura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários