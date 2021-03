Mulher de apenas 39 anos é uma das oito vítimas da Covid-19 no Acre neste sábado

Mais oito notificações de óbitos foram registradas no Acre neste sábado (20), sendo 6 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.176 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino

Morador de Rio Branco, M.N.S., de 40 anos, faleceu neste sábado, 20, no Hospital do Idoso. No boletim não consta a data de entrada na unidade.

Morador de Sena Madureira, F.J.D.S., de 41 anos, deu entrada no dia 18 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no nesta sexta-feira, 19.

Morador de Senador Guiomard, C.L., de 50 anos, deu entrada no dia 10 de março, no Into-AC, e faleceu na sexta-feira, 19.

Morador de Mâncio Lima, J.O.V., de 60 anos, deu entrada no dia 18 de março, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu na sexta-feira, 19.

Morador de Rio Branco, F.C.B., de 65 anos, deu entrada no dia 17 de março, no Into-AC, e faleceu no mesmo dia.

Morador de Rio Branco, L.F.A., de 71 anos, deu entrada no dia 13 de março, no Into-AC, e faleceu na sexta-feira, 19.

Óbitos do sexo feminino

Moradora de Rio Branco, E.C.S., de 39 anos, deu entrada no dia 17 de março, no Pronto-socorro de Rio Branco, e faleceu na sexta-feira, 19.

Moradora de Rio Branco, M.V.T.O., de 70 anos, deu entrada no dia 3 de março, no Into-AC, e faleceu na sexta-feira, 19.

