Mulher é executada com 6 tiros na frente da própria filha em Rio Branco

Maria Antônia Vieira dos Anjos, de 33 anos, foi morta com 6 tiros na noite deste quinta-feira (18), na Travessa Santa Rosa, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a mulher estava no apartamento de uma pessoa fazendo as unhas, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do portão e a vítima foi ver quem era. A mulher se aproximou do veículo e correu ao ver os criminosos armados, mas ela foi perseguida e rendida dentro do apartamento.

Ainda segundo a polícia, os bandidos mandaram a vítima ficar de joelhas e a executaram com seis disparos de arma de fogo, que atingiram a cabeça e o pescoço dela. A ação aconteceu na frente da filha de Maria Antônia. Após a ação, os assassinos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede. Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento.

A motivação do crime, segunda a polícia, seria que Maria é esposa de um membro da Facção Comando Vermelho e havia entrado em um bairro dominado por outra facção rival. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

