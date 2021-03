Pacientes com covid-19 podem ficar sem oxigênio no Santa Juliana após roubo de baterias

O furto das baterias do gerador de energia do Hospital Santa Juliana pode afetar as pessoas que estão internadas em estado grave com covid-19 na unidade.

O fato aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31). A direção não sabe explicar como ocorreu o crime.

SAIBA MAIS: Baterias de gerador são roubadas no Santa Juliana e hospital pode ficar sem energia

A questão é que a falta das baterias compromete a oxigenação extra dada aos pacientes internados com a doença, foi o que disse a assessoria de comunicação do hospital.

A instituição já acionou a polícia e pediu novas baterias à empresa fornecedora, mas não sabe quando os produtos chegam para reposição – o que pode deixar o hospital sem energia.

Os 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados. Duas pessoas aguardam vaga.

