Primavera de Saturno A primavera não acontece apenas na Terra. A primavera também acontece em alguns de nossos planetas vizinhos do sistema solar. Dos inúmeros equinócios que Saturno viu desde o nascimento do sistema solar, este, capturado aqui em um mosaico de luz e escuridão, é o primeiro testemunhado de perto por um emissário da Terra … ninguém menos que nosso fiel explorador robótico, Cassini em esta imagem de 2009.

Visto de nosso planeta, a visão dos anéis de Saturno durante o equinócio é extremamente reduzida e limitada. Mas na órbita de Saturno, a Cassini não teve esses problemas. De 20 graus acima do plano dos anéis, a câmera grande angular da Cassini fez 75 exposições em sucessão para este mosaico mostrando Saturno, seus anéis e algumas de suas luas um dia e meio após o equinócio de Saturno exato, quando o disco do sol estava exatamente acima em o equador do planeta.

No equinócio, as sombras dos anéis expansivos do planeta são comprimidas em uma única faixa estreita projetada no planeta, conforme visto neste mosaico. Neste momento tão perto do equinócio, a iluminação dos anéis pela luz do sol refletida no planeta domina amplamente qualquer luz solar fraca que incida sobre os anéis. Portanto, a metade dos anéis à esquerda iluminada pelo brilho do planeta é, antes do processamento, muito mais brilhante do que a metade dos anéis à direita. À direita, são apenas as partes estendidas verticalmente dos anéis que captam qualquer luz solar significativa.

Sem nenhum aprimoramento, os anéis seriam essencialmente invisíveis neste mosaico. Para melhorar sua visibilidade, a metade escura (direita) dos anéis foi iluminada em relação à metade mais brilhante (esquerda) por um fator de três, e então todo o sistema de anéis foi clareado por um fator de 20 em relação ao planeta. Portanto, a metade escura dos anéis é 60 vezes mais brilhante, e a metade brilhante 20 vezes mais brilhante, do que teriam aparecido se todo o sistema, incluindo o planeta, pudesse ter sido capturado em uma única imagem.

Esta visão olha para o lado norte dos anéis de cerca de 20 graus acima do plano dos anéis. As imagens foram tiradas em 12 de agosto de 2009, começando cerca de 1,25 dias após o equinócio exato, usando os filtros espectrais vermelho, verde e azul da câmera grande angular e foram combinadas para criar esta visualização em cores naturais.

As imagens foram obtidas a uma distância de aproximadamente 847.000 quilômetros (526.000 milhas) de Saturno e em uma espaçonave Sol-Saturno, ou fase, ângulo de 74 graus. A escala da imagem é de 50 quilômetros (31 milhas) por pixel.

Crédito da imagem: NASA / JPL / Space Science Institute

