Rei dos memes: com carisma, Gladson consegue informar e, de bônus, ganha popularidade

ACEITA UMA MÁSCARA?

Percebendo que mesmo diante do aumento do número de casos de Covid-19 a população reluta em usar máscara, o governador lançou a braba, uma camiseta instigando as pessoas a utilizarem o equipamento. Se vai virar onda nas ruas, como a maioria das campanhas aleatórias de Gladson, não sei, mas pelo menos no Twitter já é sucesso.

REI DOS MEMES

Gladson tem um faro apurado quando o assunto é postagem viral. Tudo quanto é meme o governador já criou, de dança a camiseta. Os de senso de humor pouco flexível preferem criticar, mas o povão adora. Com suas quebras habituais de protocolo, Cameli faz as pessoas absorverem a informação que quer passar e de bônus ganha simpatia.

CHEFE DE GABINETE

Enquanto isso o Major Rocha (PSL) segue em peregrinação com a irmã, Mara (PSDB), distribuindo emendas e viajando pra lá e pra cá. Não conheço a equipe da deputada federal, mas certamente nenhum tem o quilate do seu assessor número um, o vice-governador.

MEDO DA CONCORRÊNCIA

Foi só Lula ser liberado para ser candidato que o presidente Bolsonaro mudou o discurso, começou a usar máscara e a defender a vacina como nossa grande arma contra a Covid-19, mesmo depois de toda campanha negacionista feita durante mais de um ano. Pessoal tá dizendo por aí que com mais uns dois discursos feitos por Lula, Bolsonaro aparece usando até um boné do Movimento Sem Terra (MST).

SE ANTECIPANDO AOS PROBLEMAS

O secretário Estadual de Saúde, Alysson Bestene, não deixou para depois e já providenciou uma usina de oxigênio para obra de ampliação do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o hospital de campanha de Rio Branco. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) foi responsável pelo transporte dos equipamentos. O gestor age de maneira inteligente, se antecipando aos problemas, afinal, é melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado.

INGRATIDÃO

O áudio do prefeito de Sena Madureira chamando o governador Gladson Cameli de petista é uma das piadas da semana. Não pela forma como ele se referiu, mas por ele ter sido deputado estadual pelo partido e o governador nunca ter passado nem na frente da sede. O prefeito além de infeliz na tentativa de xingamento, foi ingrato com os ex-correligionários.

AMANSOU

Por coincidência, ontem, 11, o governador esteve em Sena Madureira para anunciar a limpeza do bairro Vitória após a enchente ocorrida, por meio do Deracre. Mazinho foi um doce com o governador, nem parecia o mesmo do áudio. Até chamou Gladson de “irmão”, e fez questão de lembrar que, “essas parcerias que valem a pena”.

ARTISTA BIRICO

O vídeo do militante Rui Birico alertando a juventude acreana sobre os riscos de contaminação pela Covid-19 movimentou os grupos de WhatsApp nesta quinta-feira, 11. Imitando um paciente da doença morrendo por falta de ar, Rui não agradou a todos, alguns afirmaram que a cena pareceu um pouco jocosa. Achei engraçado, mas certamente informou mais que muita campanha publicitária quadrada. A Companhia de Teatro do Sesc está perdendo um talentoso ator.

BOLA FORA

O projeto de lei apresentado pelos vereadores Samir Bestene (Progressistas) e Adailton Cruz (PSB), que visa manter o comércio aberto independente da situação sanitária que a cidade se encontre, pegou muito mal. Nem tanto para o primeiro, que é empresário, mas exclusivamente para o segundo, que é enfermeiro e deveria saber o risco que isso significa. Faltou empatia com as famílias dos vários colegas de profissão vitimados durante mais de um ano de pandemia. Vale lembrar que o genioso PL foi apresentado agora, durante a pior fase desde o início da pandemia.

SE MOVIMENTANDO

Ladeado do amigo e assessor número um, Zé Alício, o ex-senador Jorge Viana vem andando, visitando, conversando, ouvindo. Quem conhece Jorge, sabe que ele ama a política tanto quanto ama o Botafogo. E esse arrastando de chinelo na capital e no interior não é para falar sobre os planos do clube do coração para a série B do Brasileirão 2021.

SEM ONDA

A situação do PT no Acre é uma das mais adversas desde sua fundação, afinal, aqui é onde a onda lulista nunca chegou com força, nem mesmo nos tempos áureos. Fora das trincheiras do partido, a população em geral não se contagiou com os ânimos efeverscentes pós devolução dos direitos políticos do líder esquerdista.

OS TRÊS MOSQUETEIROS

Os quem souberam plantar além dos muros do radicalismo, colhem até hoje. É o caso de Angelim, Jorge Viana e Marcus Alexandre. Os três mosqueteiros do equilíbrio são os de maior viabilidade eleitoral pois souberam dialogar e tratar adversários como adversários, não como inimigos.

CALANDO A BOCA DE MUITA GENTE

Venho acompanhando com frequência as sessões da Câmara de Vereadores de Rio Branco e uma coisa me chamou a atenção, o vereador N. Lima (Progressistas), que todos apostavam que não conseguiria fazer uma boa condução dos trabalhos, tem calado a legião de aves de mau agouro (me incluo).

TIOZÃO GENTE BOA

O presidente é um dos parlamentares mais simpáticos da atual legislatura. Apesar do jeito ogro, transparece o bom coração, principalmente quando a pauta do debate é a situação dos que mais precisam.

AQUELE ABRAÇO

Ao ex-vereador Eduardo Farias (PC do B). O médico e comunista certamente estaria engrossando as fileiras do time da razão, da ciência e da luz no parlamento municipal.

