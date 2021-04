Anitta revela todas as plásticas que já fez e dá dicas de beleza

Se tem alguém que carrega a beleza brasileira pelo mundo é a cantora Anitta. O cuidado com a aparência sempre fez parte da vida da artista, mesmo antes de ser famosa, e quando o assunto é cuidar do visual, ela preza por ser totalmente verdadeira com os fãs, tanto em aparições públicas quanto nas redes sociais.

“Eu penso nos jovens vendo uma revista ou o Instagram e dizendo ‘Como eu queria ter nascido assim. Ela é linda. A vida dela é perfeita’, e se sentindo mal. Para mim, há duas opções: ou meus fãs vão saber a verdade – por exemplo, que eu sou cheia de plásticas –, ou eles vão saber que eu sou uma mentirosa”, disse em entrevista à revista Allure.

